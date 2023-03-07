Николаенко: Украина непричастна к диверсии в Мачулищах

Спикер украинского МИДа Олег Николаенко отверг слова Александра Лукашенко о причастности ВСУ к диверсии на аэродроме под Минском.

7 марта глава пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства Олег Николаенко публично заявил, что МИД страны опровергает обвинения Александра Лукашенко в ответственности спецслужб Украины за террористический акт на белорусском аэродроме Мачулищи под Минском, в результате чего пострадал российский самолёт А-50.

По словам самого Лукашенко, после диверсии в Мачулищах на территории Беларуси были задержаны более двадцати человек, после чего была установлена их связь со Службой безопасности Украины.