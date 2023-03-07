Николаенко: Украина непричастна к диверсии в Мачулищах
Спикер украинского МИДа Олег Николаенко отверг слова Александра Лукашенко о причастности ВСУ к диверсии на аэродроме под Минском.
7 марта глава пресс-службы украинского внешнеполитического ведомства Олег Николаенко публично заявил, что МИД страны опровергает обвинения Александра Лукашенко в ответственности спецслужб Украины за террористический акт на белорусском аэродроме Мачулищи под Минском, в результате чего пострадал российский самолёт А-50.
По словам самого Лукашенко, после диверсии в Мачулищах на территории Беларуси были задержаны более двадцати человек, после чего была установлена их связь со Службой безопасности Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
Диана Мудреченко
Херш назвал глупостью статью NYT о причастности украинцев ко взрывам на «Северных потоках»
Американский журналист Сеймур Херш заявил, что статья The New York Times о причастности проукраинской группировки ко взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» в Балтийском море являются глупостью.Подробнее...
-
-
Диана Мудреченко
Минобороны РФ: в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских солдат
Во вторник, 7 марта 2023 года, пресс-служба Министерства обороны России в официальном Tg-канале сообщила о том, что в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих.Подробнее...
-
-