New York Times: Киев не всегда предупреждает США о своих военных операциях
Издание The New York Times заявило об обеспокоенности администрации Вашингтона нежеланием Киева делиться данными о своих военных операциях.
Аналитики американской газеты New York Times со ссылкой на источник в Белом доме утверждают, что администрация Киева и Министерство обороны Украины не всегда информируют правительство Соединённых Штатов о намерениях ВСУ провести ту или иную военную операцию против армии России.
По данным журналистов NYT, также положение дел вызывает обеспокоенность у представителей правительственных кабинетов Вашингтона, опасающихся, что бесконтрольное поведение украинских войск может привести к эскалации конфликта в регионе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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