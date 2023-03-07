New York Times: Киев не всегда предупреждает США о своих военных операциях

Издание The New York Times заявило об обеспокоенности администрации Вашингтона нежеланием Киева делиться данными о своих военных операциях.

Аналитики американской газеты New York Times со ссылкой на источник в Белом доме утверждают, что администрация Киева и Министерство обороны Украины не всегда информируют правительство Соединённых Штатов о намерениях ВСУ провести ту или иную военную операцию против армии России.

По данным журналистов NYT, также положение дел вызывает обеспокоенность у представителей правительственных кабинетов Вашингтона, опасающихся, что бесконтрольное поведение украинских войск может привести к эскалации конфликта в регионе.