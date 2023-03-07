Минобороны РФ: в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских солдат

Во вторник, 7 марта 2023 года, пресс-служба Министерства обороны России в официальном Tg-канале сообщила о том, что в результате переговоров из украинского плена возвращены 90 российских военнослужащих.

«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что возвращённым на родину солдатам в украинском плену грозила смертельная опасность.

Освобождённые служащие ВС РФ будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны России самолётами военно-транспортной авиации российских воздушно-космических сил.