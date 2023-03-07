Беспорядки у парламента Грузии начались из-за принятия закона об иноагентах

7 марта возле здания грузинского парламента начались столкновения между полицейскими и протестующими.

Вечером вторника возле парламента Грузии в столице страны Тбилиси началась массовая драка участников акции протеста с местными полицейскими, которые были вынуждены применить слезоточивый газ и другие спецсредства для разгона агрессивно настроенных демонстрантов.

Известно, что стычки с полицией в Тбилиси начались после того, как грузинские парламентарии в первом чтении приняли закон об иностранных агентах.