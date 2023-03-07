Гутерриш прибыл в Украину для переговоров с Зеленским по зерновой сделке
2023-03-07 20:35
Антониу Гутерриш находится на территории Украины, намереваясь встретиться с Владимиром Зеленским завтра.
Во вторник вечером глава пресс-службы Организации объединённых наций Фархан Хак уведомил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже находится в Украине и планирует провести встречу с местным президентом Владимиром Зеленским в его офисе на Банковой улице Киева.
По словам Хака, уже завтра Гутерриш и Зеленский обсудят перспективы продления зерновой сделки между правительствами Турции, России и Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей