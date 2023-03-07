Переговоры ООН и России в Женеве будут касаться зерновой сделки

В офисе генсека ООН рассказали, чему будут посвящены грядущие переговоры между администрацией организации и делегацией из России.

7 марта пресс-служба офиса генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша уведомила, что на следующей неделе представители организации встретятся с российскими политиками на территории Женевы, проведя переговоры относительно Черноморской инициативы по вывозу зерновых культур из Украины.

В Организации объединённых наций отметили, что грядущие в Женеве переговоры будут проходить на высоком уровне, однако пока не разглашается, кто будет представлять ООН и Россию на данной встрече.