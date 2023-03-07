NYT: проукраинская группировка может стоять за диверсией на «Северных потоках»

Американская газета The New York Times заявила, что новые разведывательные данные, с которыми ознакомились официальные лица США, свидетельствуют о том, что проукраинская группировка может стоять за диверсией на «Северных потоках».

«Чиновники, изучившие разведданные, заявили, что, по их мнению, диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, возможно, имел место смешанный состав», — говорится в статье NYT.

Вышеуказанные чиновники отказались разглашать характер изученных ими материалов, заявив, что операция «могла быть проведена неофициально марионеточной силой, имеющей связи с украинским правительством или его службами безопасности».

Отмечается, что исполнители произошедшей в сентябре прошедшего 2022 года диверсии в акватории Балтийского моря были «противниками [президента Российской Федерации] Владимира Путина».