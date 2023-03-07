Zeit: диверсию на «Северных потоках» провели 6 человек, связанных с Киевом

Издание Zeit утверждает, что за терактом на российских газопроводах North Stream стоят лишь шесть человек.

Репортёры издания Zeit со ссылкой на немецких следователей утверждают, что диверсию на "Северных потоках" осуществила команда из шести человек, национальность которых не установлена. Известно, что в команде было пять мужчин и одна женщина-врач, двое из группы являлись военными водолазами.

По данным Zeit, следы диверсии ведут в Украину, поскольку она были осуществлена с судна, арендованного в Польше, однако принадлежащего украинской компании.