NYT: Украинские спецслужбы могли организовать взрывы на «Северных потоках»

Новые данные американской разведки указывают на то, что атаки на газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" были осуществлены "проукраинской группировкой".

Хотя, как пишет New York Times, нет никаких доказательств того, что данная группировка была напрямую связана с украинскими властями.

Издание со ссылкой на официальных лиц США, которые имели доступ к вновь полученной информации, утверждает, что, хотя о группе диверсантов известно немного, ими, скорее всего, были граждане Украины.

При этом нет никаких доказательств того, что к операции причастны украинские власти, а также того, что об этом знал президент Украины Владимир Зеленский.

Источники, на которые ссылается издание, утверждают, что пока нет твердых выводов о том, кто заказал и оплатил диверсию, но не исключают, что это была операция сил, связанных с украинскими спецслужбами.

NYT отмечает, что киевские власти не всегда информируют американских коллег о своих военных операциях, особенно в тылу врага и на территории России.

Эти операции разочаровывают официальных лиц США, которые считают, что они не улучшат значительно положение Украины на поле боя, но рискуют оттолкнуть европейских союзников и расширить конфликт.