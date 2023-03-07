Захарова: Запад подменяет вбросами расследование Херша по «Северным потокам»

Мария Захарова высказалась о публикациях западных изданий о причастности проукраинской группировки к диверсии на российских газопроводах "Северный поток".

По мнению представителя МИД России Марии Захаровой, вышедшие в свет 7 марта статьи газет Die Zeit и New York Times о вероятной причастности Украины к теракту на "Северных потоках" являются "анонимными вбросами" без явной ссылки на источник информации, целью чего является отвлечение внимания общественности от расследования американца Сеймура Херша.

Известно, что ранее Херш обвинил США в подрыве российских трубопроводов, заявив, что американские водолазы заминировали "Северные потоки", после чего бомбу активировали спецагенты Норвегии.

