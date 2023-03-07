СМИ: США считают фон дер Ляйен главным кандидатом на пост генсека НАТО

Издание La Repubblica утверждает, что американское правительство желает избрания действующей главы Еврокомиссии на должность генерального секретаря НАТО.

Журналисты итальянской газеты La Repubblica утверждают, что Джо Байден хотел бы, чтобы Урсула фон дер Ляйен стала новым генсеком Североатлантического альянса после ухода Йенса Столтенберга в отставку. По данным СМИ, сама фон дер Ляйен хотела бы переизбраться на пост главы Еврокомиссии, однако не исключает возможности возглавить НАТО.

Примечательно, что накануне Урсула фон дер Ляйен начала рабочую поездку в США и Канаду, что может стать её предвыборной кампанией на должность лидера Североатлантического альянса.