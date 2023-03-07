Минобороны Венгрии заявило о подготовке украинских медиков в стране
2023-03-07 21:32
Венгерское оборонное ведомство признало участие в подготовке украинских военных.
Во вторник вечером пресс-служба Министерства обороны Венгрии публично признала, что на территории данного государства подготовку проходят военные медики, состоящие в рядах вооружённых сил Украины.
Примечательно, что данное заявление было сделано после того, как 6 марта венгерский министр обороны Ярослав Надь сообщил о подготовке украинских военных вт стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей