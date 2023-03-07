Зурабишвили отменила встречи в США и готовит обращение нации

Грузинский президент Саломе Зурабишвили занята подготовкой обращения к нации, сообщили в её офисе.

Вечером 7 марта пресс-служба президента Грузии Саломе Зурабишвили уведомила, что политик находится в Соединённых Штатах с визитом, однако отменила все рабочие встречи из-за протесов в Тбилиси, намереваясь в скором времени обратиться к нации.

Известно, что во вторник возле здания парламента в Тбилиси начались масштабные акции протеста и столкновения с полицией после того, как местные депутаты приняли закон об иноагентах.