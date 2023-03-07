Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский в завуалированной форме заявил о поражении Украины

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор объяснил слова Владимира Зеленского по поводу ситуации в Артемовске (Бахмуте).

По мнению полковника, позиция украинского президента сейчас сводится к тому, что кто-то должен прийти и выиграть войну для Украины.

Макгрегор отметил, что на фоне ситуации в Артемовске Зеленский уже фактически признал поражение.

Он также подчеркнул, что украинские генералы давно говорили президенту о необходимости вывода войск из Артемовска, но тот их так и не послушал, поэтому потери ВСУ достигли 200 тыс. человек.