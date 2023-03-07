Люди застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ из-за поломки
2023-03-07 22:03
Посетители аттракциона "Солнце Москвы" застряли на колесе обозрения, находясь на высоте более часа.
Журналисты газеты "РИА Новости" утверждают, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" застряли посетители из-за поломки данного аттракциона. По данным издания, застрявшие люди находятся на высоте уже более часа, часть из них эвакуирована, однако спасательные работы продолжаются.
В администрации увеселительного комплекса сообщили, что колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за неподобающих погодных условий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей