Люди застряли на колесе обозрения «Солнце Москвы» на ВДНХ из-за поломки

Посетители аттракциона "Солнце Москвы" застряли на колесе обозрения, находясь на высоте более часа.

Журналисты газеты "РИА Новости" утверждают, что на колесе обозрения "Солнце Москвы" застряли посетители из-за поломки данного аттракциона. По данным издания, застрявшие люди находятся на высоте уже более часа, часть из них эвакуирована, однако спасательные работы продолжаются.

В администрации увеселительного комплекса сообщили, что колесо обозрения "Солнце Москвы" не работает из-за неподобающих погодных условий.