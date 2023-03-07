Захарова: утечки о подрывах «Северных потоков» допускают те, кто не хочет расследовать теракты
2023-03-07 22:03
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила причины утечек о подрывах газопроводов «Северный поток».
По ее словам, страны Запада допускают такие утечки, поскольку не хотят расследовать инцидент должным образом.
Захарова отметила, что западным странам следует ответить на вопросы России о взрывах на «Северных потоках», а не заполнять информационное пространство утечками.
Она также посоветовала провести расследование, приняв за основу материалы, которые собрал американский журналист Сеймур Херш.
Опубликовано: Светлана Репина