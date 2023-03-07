Захарова: утечки о подрывах «Северных потоков» допускают те, кто не хочет расследовать теракты

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова объяснила причины утечек о подрывах газопроводов «Северный поток».

По ее словам, страны Запада допускают такие утечки, поскольку не хотят расследовать инцидент должным образом.

Захарова отметила, что западным странам следует ответить на вопросы России о взрывах на «Северных потоках», а не заполнять информационное пространство утечками.

Она также посоветовала провести расследование, приняв за основу материалы, которые собрал американский журналист Сеймур Херш.