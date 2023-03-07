Фон дер Ляйен: Россия сократила поставки газа в Евросоюз на 80%

Урсула фон дер Ляйен сообщила о рекордном сокращении поставок российского газа в европейские страны.

7 марта возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен публично заявила, что Россия смогла сократить поставки газа в страны Европейского союза несмотря на то, что ЕС являлся основным потребителем российского газа.

При этом фон дер Ляйен отметила, что российские энергоконцерны сократили уровень прокачки газа в европейские государства на восемьдесят процентов всего за восемь месяцев.