Шольц рассказал о множестве длинных разговоров с Путиным по телефону
2023-03-07 22:12
Олаф Шольц утверждает, что часто беседует с Владимиром Путиным по телефону, и эти беседы являются длительными.
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что после личной встречи с Владимиром Путиным в 2022 году он много разговаривал с российским лидером по телефону. По словам Шольца, эти звонки были множественными и имели большую длительность несмотря на то, что он и Путин по-разному смотрят на украинский конфликт.
При этом Олаф Шольц высказался о перспективах переговоров между Россией Украиной, заявив о необходимости не дать Москве навязать свои условия Киеву.
Опубликовано: Ткачёв Андрей