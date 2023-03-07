Зеленский объяснил, почему не разрешает выводить войска из Артемовска

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал в интервью CNN, что отход ВСУ из Артемовска (Бахмута) откроет российским военным путь в другие города.

Именно этим он объяснил свое решение не давать приказа к выводу войск из Артемовска, несмотря на крайне тяжелую для ВСУ ситуацию.

Зеленский отметил, что это его тактическое решение. По его мнению, взяв под контроль Артемовск, россияне смогут пойти в Краматорск и Славянск, а затем и в другие города Донбасса.

Он также уточнил, что для российских военных взятие Артемовска необходимо, чтобы продемонстрировать хотя бы маленькую победу.