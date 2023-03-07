Guardian: при боях за Артемовск ВС РФ потеряли от 20 до 30 тысяч солдат

Издание Guardian утверждает, что российские войска понесли большие потери при попытках взять Артемовск.

Во вторник журналисты британской газеты Guardian опубликовали материал о том, что вооружённые силы России якобы потеряли от двадцати до тридцати тысяч военных в попытках установить контроль над городом Артемовск в ДНР.

По данным Guardian, такие цифры озвучивает западная разведка, утверждая, что они представляют собой совокупность раненых и убитых российских солдат.

Примечательно, что 7 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о потерях одиннадцати тысяч бойцов со стороны Украины в Артемовске за февраль.