Издание The New York Times пишет, что общественность в Германии изменит свое отношение к Украине из-за подрыва «Северных потоков».

Авторы материала считают, что после публикации данных о причастности Киева к диверсии на газопроводах в Германии могут пересмотреть поддержку Украины.

Журналисты отмечают, что отношения между Германией и Украиной и так складываются непросто, повлиять на них может даже косвенное предположение о причастности Киева к взрывам.

В такой ситуации немцы могут передумать поддерживать Украину, хотя ранее ради этого смирились с высокой стоимостью энергоносителей.