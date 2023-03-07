NYT: Германия может прекратить военную помощь Украине из-за ее причастности к подрыву «Северных потоков»
2023-03-07 22:20
Издание The New York Times пишет, что общественность в Германии изменит свое отношение к Украине из-за подрыва «Северных потоков».
Авторы материала считают, что после публикации данных о причастности Киева к диверсии на газопроводах в Германии могут пересмотреть поддержку Украины.
Журналисты отмечают, что отношения между Германией и Украиной и так складываются непросто, повлиять на них может даже косвенное предположение о причастности Киева к взрывам.
В такой ситуации немцы могут передумать поддерживать Украину, хотя ранее ради этого смирились с высокой стоимостью энергоносителей.
Опубликовано: Светлана Репина