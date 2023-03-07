Госдеп: США могут ввести санкции против Грузии из-за закона об иноагентах

В американском Госдепе заявили о возможности введения санкций в отношении представителей правительства Грузии.

Вечером вторника Госдепартамент опубликовал пресс-релиз, посвящённый массовым акциям протеста в Тбилиси, сообщив, что правительство США не исключает возможности введения ограничительных мер в отношении представителей грузинских властей в связи с введением закона об иноагентах в этой стране.

7 марта парламент Грузии в первом чтении принял закон об иностранных агентах, после чего у стен данного здания началась десятитысячная акция протеста и стычки с полицейскими.