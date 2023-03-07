NYT: В США недовольны тем, что Киев не информирует Вашингтон о своих военных операциях
2023-03-07 22:39
Издание The New York Times пишет, что Киев далеко не всегда сообщает в Вашингтон о проведении военных операций, и это вызывает недовольство у американских властей.
По информации журналистов, спецслужбы и официальные лица США получают ограниченные данные о военных операциях украинских военных.
При этом в США разочарованы и таким отношением, и отсутствием у украинской армии успехов на поле боя.
Результатом подобных действий Киева может стать потеря союзников в Европе, а также эскалация конфликта.
Опубликовано: Светлана Репина