NYT: В США недовольны тем, что Киев не информирует Вашингтон о своих военных операциях

Издание The New York Times пишет, что Киев далеко не всегда сообщает в Вашингтон о проведении военных операций, и это вызывает недовольство у американских властей.

По информации журналистов, спецслужбы и официальные лица США получают ограниченные данные о военных операциях украинских военных.

При этом в США разочарованы и таким отношением, и отсутствием у украинской армии успехов на поле боя.

Результатом подобных действий Киева может стать потеря союзников в Европе, а также эскалация конфликта.