Протестующие в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова

В Тбилиси начались жесткие протесты несогласных с принятым законом об иноагентах.

Массовые протесты начались в столице Грузии. Причиной тому стало принятие в стране закона об иностранных агентах.

Когда толпа недовольных с мирных выкриков и демонстрации плакатов перешла к агрессии, полиция применила против них слезоточивый газ.

Затем из толпы в сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки с зажигательной смесью.