Протестующие в Тбилиси забросали полицию коктейлями Молотова
2023-03-07 22:41
В Тбилиси начались жесткие протесты несогласных с принятым законом об иноагентах.
Массовые протесты начались в столице Грузии. Причиной тому стало принятие в стране закона об иностранных агентах.
Когда толпа недовольных с мирных выкриков и демонстрации плакатов перешла к агрессии, полиция применила против них слезоточивый газ.
Затем из толпы в сотрудников правоохранительных органов полетели бутылки с зажигательной смесью.
Опубликовано: Николай Скира