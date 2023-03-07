Совет Кантонов Швейцарии не разрешил реэкспорт оружия и боеприпасов в Украину

23 голосами против 18 Совет кантонов (верхняя палата парламента) отклонил поправку к закону, разрешающую реэкспорт швейцарского оружия.

Действующий закон не разрешает экспорт боеприпасов или военной техники в страны, находящиеся в состоянии вооруженного конфликта. Реэкспорт швейцарского оружия и боеприпасов возможен только с согласия правительства в Берне.

Совет обсудил во вторник, 7 марта поправку, которая сделает это требование необязательным для продажи оружия странам с режимами контроля над экспортом оружия, аналогичными швейцарским.

Поправки в "Федеральный закон об основах и условиях военно-технического сотрудничества с иностранными государствами" внес Тьерри Буркарт, председатель Либеральной партии.

В последние месяцы Швейцария отклонила заявки Германии, Швейцарии, Дании и Чехии, которые хотели реэкспортировать боеприпасы, ранее закупленные у швейцарских компаний, в том числе в Украину.