Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах в Грузии

Грузинский президент Саломе Зурабишвили выступила в поддержку протестующих против закона об иностранных агентах, который был принят в парламенте.

Вечером 7 марта находящаяся на территории США грузинский президент Саломе Зурабишвили публично заявила, что поддерживают протестующих в Тбилиси, которые вступили в стычку с силовиками из-за закона об иноагентах, принятого в первом чтении в парламенте Грузии во вторник.

По словам Зурабишвили, она обещает наложить вето на закон об иностранных агентах, поскольку он является препятствием на пути Грузии к евроинтеграции.