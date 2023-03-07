Колонка: Обещание свободы слова в Твиттере Илона Маска официально утратило силу

Прошло много времени, но официально можно с уверенностью заявить, что мечта Илона Маска о “свободе слова” в Twitter, какой бы она ни была, мертва.

На прошлой неделе, не привлекая особого внимания, Маск переступил новый порог в своих приключениях по управлению сайтом в социальных сетях: возможно, впервые он ввел совершенно новую политику, которая активно направлена на ограничение того, что люди могут говорить на платформе.

Twitter уже давно запрещает угрозы и подстрекательство к насилию, как и другие платформы.

Но 28 февраля Twitter обновил свою политику в отношении агрессивных высказываний, запретив просто надеяться, желать или выражать желание, чтобы другим людям причинили вред.

“Это включает в себя (но не ограничивается этим) надежду на то, что другие люди умрут, пострадают от болезней, трагических инцидентов или испытают другие физически вредные последствия”, - говорится в политике.

Мягко говоря, Маск прошел ускоренный курс обучения тому, что значит модерировать контент на крупной платформе социальных сетей с поддержкой рекламы. В конце концов, никто не хочет пытаться продавать газировку между прогитлеровскими мемами или получать приглашение присоединиться к службе знакомств вместе с расовыми эпитетами заглавными буквами.