Колонка: Обещание свободы слова в Твиттере Илона Маска официально утратило силу
Прошло много времени, но официально можно с уверенностью заявить, что мечта Илона Маска о “свободе слова” в Twitter, какой бы она ни была, мертва.
На прошлой неделе, не привлекая особого внимания, Маск переступил новый порог в своих приключениях по управлению сайтом в социальных сетях: возможно, впервые он ввел совершенно новую политику, которая активно направлена на ограничение того, что люди могут говорить на платформе.
Twitter уже давно запрещает угрозы и подстрекательство к насилию, как и другие платформы.
Но 28 февраля Twitter обновил свою политику в отношении агрессивных высказываний, запретив просто надеяться, желать или выражать желание, чтобы другим людям причинили вред.
“Это включает в себя (но не ограничивается этим) надежду на то, что другие люди умрут, пострадают от болезней, трагических инцидентов или испытают другие физически вредные последствия”, - говорится в политике.
Мягко говоря, Маск прошел ускоренный курс обучения тому, что значит модерировать контент на крупной платформе социальных сетей с поддержкой рекламы. В конце концов, никто не хочет пытаться продавать газировку между прогитлеровскими мемами или получать приглашение присоединиться к службе знакомств вместе с расовыми эпитетами заглавными буквами.
Опубликовано: Антон Райт
-
-
-
-
Светлана Репина
Politico: Пентагон пытается адаптировать западные ракеты «воздух-воздух» под истребители МиГ украинской армии
Издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что специалисты ведомства рассматривают возможность использования западных ракет с истребителями МиГ, которыми располагают ВСУ.Подробнее...
-