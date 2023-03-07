Президент Грузии Зурабишвили пообещала запретить партии, принявшие закон об иноагентах

Президент Грузии на фоне начавшихся протестов поддержала собравшихся в Ибилиси граждан.

Грузинский президент сейчас находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. При этом из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов она была вынуждена отменить все свои встречи и выступить с обращением.

Зурабишвили заявила, что люди отстаивают свое право жить в демократической стране, а закон, принятый в ее отсутствие, пообещала запретить, наложив вето.

Также она пообещала запретить партии, которые голосовали за принятие данного закона.