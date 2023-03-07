Президент Грузии Зурабишвили пообещала запретить партии, принявшие закон об иноагентах
Президент Грузии на фоне начавшихся протестов поддержала собравшихся в Ибилиси граждан.
Грузинский президент сейчас находится с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки. При этом из-за вспыхнувших в Тбилиси протестов она была вынуждена отменить все свои встречи и выступить с обращением.
Зурабишвили заявила, что люди отстаивают свое право жить в демократической стране, а закон, принятый в ее отсутствие, пообещала запретить, наложив вето.
Также она пообещала запретить партии, которые голосовали за принятие данного закона.
Опубликовано: Николай Скира
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Светлана Репина
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