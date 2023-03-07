Лучшие сорта огурцов, которые плодоносят до осени

Существует не одна сотня огурцов, которые могут плодоносить до осени. Некоторые огородники сажают волнами огурцы, чтобы наслаждаться их вкусом всё лето.

Кураж, самоопыляющийся гибрид, по истечении 50-55 дней после появления всходов появляются хрустящие зеленцы. Имеет достаточно длинные плети, необходимо формирование куста. Редко болеет и стойко переносит неблагоприятные климатические условия. Даёт большое количество плодов. Плоды тёмно-зелёные, с тонкими бледными штрихами, с тонкой кожицей, с большим количеством бугорков и колючек. Мякоть хрустящая, сочная, сладковатая.

Домовёнок, полное созревание плодов достигает на 55-60 день после появления ростков. Кусты интенсивно ветвятся, устойчив к комплексу болезней и обладает длительным периодом плодоношения, что позволяет собирать урожай до глубокой осени. Лучше подходит для выращивания в открытом грунте. Кожица тонкая, но устойчива к повреждениям. Огурчики хрустящие сладкий вкус с ароматом свежести.

Ёжик, хорошо растёт в теплице, парнике, на грядке в открытом грунте. Стойко переносит колебания температуры, огурцы никогда не перерастают, если пропустить срок сбора урожая, зеленцы не испортятся, не пожелтеют, дальше расти не будут. Внутри плода не образуют пустоты.

Огурец Обхрустишься, гибрид радует своей неприхотливостью. Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия, имеет защиту от болезней и грибков. Длительный период для плодоношения длится до глубокой осени. Корнишоны имеют превосходный вкус и отличный иммунитет. Идеальны для употребления в свежем виде. При консервации плоды сохраняют цвет, форму, в них не образуются пустоты.