Обильный урожай моркови: выбираем сорта, гибриды, которые не подведут

Каждый хочет подобрать сорт под себя и желательно чтобы он был стойким к погодным условиям, хорошо переносил засуху, повышенную влажность и жару.

Забава, гибрид рекомендован для выращивания в северных регионах страны. По истечению трёх с половиной месяцев можно собирать урожай крупных корнеплодов. Морковка вырастает сладкая и сочная, вкусная в переработанном виде и свежем. Хорошо и долго хранится. Внутри имеется сердцевина, как и мякоть ярко-оранжевого цвета. Созревание после всходов наступает через два месяца, а техническая спелость через три с половиной месяца.

Самсон, хорошо растёт во многих регионах. Урожай готов к уборке по истечению четырёх месяцев, как только появятся первые всходы. На период созревания урожая во многом зависит от агротехники, погодных условий, от плодородности почвы.

Морковка вырастает крупной, длинной, около 25 – 30 см с заостренным носиком. Корнеплоды выравненные, крупные, некоторые могут доходить до 25 см в длину цилиндрические с заострённым носиком. Сердцевина очень маленькая, чуть светлее, чем кожица у корнеплода. Большим плюсом Самсона является то, что хранится он до следующего сезона и без потери вкусовых качеств.

Канада, корнеплод ярко-оранжевого цвета с небольшой сердцевиной, который чуть темнее основного цвета. Урожай готов к сбору по истечению 4-4,5 месяцев, после дружных всходов. Корнеплоды предпочитают созревать на освещённых участках с рыхлой почвой.

Сиркана – не только урожайный, но и неприхотливый. Уход за этим гибридом заключается в умеренном, регулярном поливе, удалении сорняков. Не стрелкуется, не болеет. После появления всходов корнеплоды готовы к уборке через 110-120 дней. Очень долго хранятся без потери вкусовых качеств. В длину некоторые экземпляры доходят до 25 см и массой до 150 гр. Красивые, цилиндрические плоды имеют нежную, сочную мякоть.