Лучшее средство для обработки семян перед посадкой

Многие огородники, дачники используют аптечные препараты для защиты растений от болезней, вредителей, это Хлоргексидин.

Его всегда используют в медицине в качестве обеззараживающего средства. Хлоргексидин, один из самых популярных антисептиков, особенно в последнее время. Но, средство настолько хорошее, что его стали использовать и в быту, и в огородничестве.

Он прост в применении, ничего не нужно вымерять или взвешивать, а также разводить раствор. Действует более легко, невозможно ошибиться с дозировкой при приготовлении раствора, а эффективность его не хуже марганцовки.

Средство недорогое, но в то же время очень эффективное. Оно может не допустить появление грибков и любых грибковых заболеваний.

Замачивая семена в хлоргексидине, мы их отлично продезинфицируем. Но это еще и не все. Средство окажет хорошее стимулирующее действие и семена быстрее проклюнутся, а рассада вырастет здоровой и крепкой.

Семена замачиваем на 20-30 минут в хлоргексидине, после замачивания можно сразу сажать. А можно смочить марлевый тампон препаратом и завернуть в его семена и выдержать 20 минут. Препарат можно использовать и не волноваться о последствиях. Он не токсичен.