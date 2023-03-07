Транс-тяжелоатлеты могут соревноваться с женщинами по правилам американского суда
Спортсменки-трансгендеры должны быть допущены к соревнованиям в женском дивизионе США по пауэрлифтингу после решения суда по делу о дискриминации.
Тяжелоатлетка Джейси Купер выиграла свой иск против организации, заявив, что она нарушила Закон штата Миннесота о правах человека после того, как ей запретили соревноваться с женщинами.
Согласно постановлению, федерации было приказано “прекратить и воздерживаться от всех несправедливых дискриминационных практик”, связанных с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью, и отменить свою прежнюю политику запрета на участие спортсменов-трансгендеров в течение двух недель.
Опубликовано: Игнат Ветров
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Светлана Репина
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