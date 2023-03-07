В Грузии протестующие подожгли здание Парламента
2023-03-07 23:44
Внутри здания грузинского парламента началось возгорание после прорыва протестующих.
Недовольные прорвали баррикады и сумели прорваться в здание грузинского парламента. Их пытаются выбить водометами и резиновыми пулями.
После прорыва внутрь группы радикалов в здании парламента случилось возгорание. Напомним, что протестующие используют коктейли Молотова.
Ранее всех депутатов эвакуировали из здания парламента.
Опубликовано: Николай Скира
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Светлана Репина
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