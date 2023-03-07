В Грузии протестующие подожгли здание Парламента

Внутри здания грузинского парламента началось возгорание после прорыва протестующих.

Недовольные прорвали баррикады и сумели прорваться в здание грузинского парламента. Их пытаются выбить водометами и резиновыми пулями.

После прорыва внутрь группы радикалов в здании парламента случилось возгорание. Напомним, что протестующие используют коктейли Молотова.

Ранее всех депутатов эвакуировали из здания парламента.