Показ мод Victoria's Secret возвращается и Интернет разделен

Victoria's Secret поделится более подробной информацией о шоу позже в этом году, подтвердил бренд в своем заявлении в понедельник.

Victoria's Secret переживает ребрендинг после нескольких лет критики за увековечение вредных стандартов красоты и отсутствие инклюзивности, среди прочих противоречий.

"Как мы уже сообщали ранее, наш новый проект и миссия бренда по-прежнему будут нашим руководящим принципом. Это приведет нас к новым возможностям, таким как восстановление одного из наших лучших маркетинговых и развлекательных объектов на сегодняшний день и переворачивание его с ног на голову, чтобы отразить то, кем мы являемся сегодня ".

Ритейлер, известный тем, что использует моделей под названием "Ангелы" для представления коллекций и участия в ежегодных показах, объявил о новой кампании, в которой группа разных женщин станет новыми представителями бренда.

Среди первых семи женщин, отобранных для участия в "VS Collective", были звезда профессионального футбола Меган Рапино, актриса Приянка Чопра Джонас и ЛГБТК-модель и активистка Валентина Сампайо, первая трансгендерная модель, которая была показана в выпуске Sports Illustrated Swimsuit.