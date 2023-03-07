Лиззо задает больше вопросов: Возвращение модного показа Victoria's Secret

Как бренд, Victoria's Secret отстал от времени в плане привлечения внимания к телу как в выборе размеров, так и в маркетинге, потеряв большую часть своей клиентуры из-за новых брендов, таких как Savage X Fenty и AdoreMe.

Спустя четыре года после их последнего крупного показа на подиуме, Vicky Secrets возвращается на подиум в 2023 году с более разнообразным набором образов и моделей. Однако у сторонника позитивного отношения к телу Лиззо есть несколько вопросов.

“Это победа инклюзивности ради инклюзивности”, - поделилась “Особенная” певица в Twitter в воскресенье, когда она повторно опубликовала эту новость.

Однако совсем недавно, в 2018 году, директор по маркетингу Эд Разек настаивал на том, чтобы нанимать для подиума только худощавых моделей из СНГ, сообщив Vogue, что шоу основано на “фантазии”. После негативной реакции Разек ушел в отставку, позволив бренду двигаться в новом направлении.

“Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали”, - сказал тогда генеральный директор Мартин Уотерс. “Нам нужно было перестать быть тем, чего хотят мужчины, и быть тем, чего хотят женщины”.

На корпоративном веб–сайте Victoria's Secret также размещено заявление, в котором утверждается, что интеграция разнообразия, справедливости и инклюзивности “во все, что мы делаем, - это не просто правильно, но и имеет решающее значение для повышения производительности и благополучия наших сотрудников, клиентов и сообществ”.