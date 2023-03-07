Лучшие сорта кабачков и тыкв - хороший урожай без лишних хлопот

Сортов кабачков, тыкв великое множество. Разные кабачки, тыквы имеют разные характеристики.

Цукеша, отличается от кабачков более высокой урожайностью и сочностью плодов. Прекрасно переносит перепады температуры и временную засуху. Созревают на 45-50 день после всходов. Неприхотливый, компактный, не оставляет плетей. Дружное плодоношение, отлично хранится без потери вкусовых качеств. Устойчив к любому роду заболеваний. Плоды вытянутой формы, кожура тонкая, гладкая. Внутри плода находится нежная, белая, хрустящая мякоть.

Тиволи. Кустики у этого сорта кабачков вырастают компактные и аккуратные. А сам сорт неприхотлив, хлопот много не принесет. Плоды могут образовываться без опыления, устойчивы к распространённым болезням. Кабачки можно собирать до самой осени, не перезревают, несвоевременно убранные кабачки сохраняют свои вкусовые качества. Тонкая шкурка, мякоть белая, сочная нежная мякоть.

Тыква Улыбка, это компактное холодостойкое плетистое растение. Через три месяца на нём появляются вкусные ароматные плоды. С одного куста можно собрать до девяти тыкв. Сами плоды оранжевые с белыми полосками. Мякоть с лёгким дынным ароматом, плотная, сладкая.

Дачная, эта тыква коротко-плетистая, холодостойкая, прекрасно подходит для выращивания во всех регионах. Может хранится без потери вкусовых качеств до 120 дней. Сорт скороспелый, по истечении 2,5-3 месяцев появляются первые плоды, продолговатые, жёлто-оранжевые с продольными полосками, массой до трёх кг. Плоды обладают сочной, сладкой, ароматной мякотью с мелкими семенами.