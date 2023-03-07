Выращиваем полноценную рассаду сладкого перца

Сладкий перец не особо капризное растение, но всё равно не надо забывать, что требует небольшие знания. Залогом успешного обильного урожая является мощная выносливая рассада.

Первым важным этапом считается, это правильный выбор семян, ориентируясь на свою область проживания. Расчёт прост, когда нужно высевать семена на рассаду. Для того, чтобы правильно посеять семена, надо определиться, когда собираемся высаживать перец в теплицу или в открытый грунт.

Нередко огородники выбирают день ориентируясь на указание лунного календаря.Посев проводим только в лучшие дни. Многие не верят лунному календарю, но луна действительно влияет на рост рассады. В феврале 2023 года самые благоприятные дни-2, 3 - это Рак, 21 это Рыбы, а 24, 25, 26-это Телец. Телец и Рыбы самые плодородные знаки, в эти дни сеем на большой урожай. В знаке Рак будет хорошо развита корневая система.

Грунт должен быть питательным и качественным. Замачивание семян перед посевом, позволяет их обеззаразить. После обеззараживания промываем, а затем замачиваем для проращивания. Посеяв семена в ёмкости накрываем полиэтиленовой плёнкой.

Пикировку проводим, когда у рассады появится два листа с небольшим комом грунта, перемещая растение в отдельную ёмкость.

Правильный полив и своевременное питание являются одним из главных условий получения здоровой рассады. Не допускать пересыхания почвы, поливаем по мере просыхания верхнего слоя. По мере необходимости в стаканчики с рассадой добавлять грунт, для дополнительных корешков.

Перед высадкой проводим закаливание рассады. Первый день оставляем растения на непродолжительное время, постепенно увеличивая его в последующие дни.

Перед высадкой за сутки проводим опрыскивание препаратом Эпин, чтобы растение было более устойчиво к различным болезням и вредителям.