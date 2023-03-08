Самые удачные, урожайные сорта, гибриды свёклы, которые долго хранятся

Сорта и гибриды сахарной свёклы настолько многочисленны, что начинающему огороднику, дачнику нелегко разобраться в разнообразии.

Чтобы получить богатый урожай свёклы, её нельзя сажать густо, нужно во время прореживать всходы. Свёкла отлично переносит пересадку, она неприхотлива, но не переносит загущения, отсутствия полива. При выборе посадочного материала многие обращают на рекомендации опытных дачников, огородников.

Ренова, среднеспелый гибрид, цилиндрической формы. Самая лёжкая цилиндра, может храниться до весны при этом не теряя вкусовых качеств. Мякоть сочная, плотная, нежная, без белёсых колечек обладает выраженным приятным ароматом. Имеет стойкость к похолоданиям и заболеваниям.

Мулатка, с момента появления всходов до начала уборки урожая проходит 4-4,5 месяца. Устойчива к цветушности, хорошо приспосабливается к перепадам температуры, к различным распространённым для свёклы заболеваниям. Выращивать легко, так как неприхотлива и нетребовательна. Кожица гладкая, мякоть плотная, сочная, красная, не содержит белых полосок.

Египетская плоская, раннеспелый сорт, по истечению 3-3,5 месяцев можно начинать уборку урожая. Устойчив ко многим заболеваниям, цветушности, к засухе. Корнеплоды плоскоокруглые, сплюснутые, имеют насыщенный однородный цвет мякоти, сочная, средней нежности, приятная на вкус, сладковатая.

Пабло, самый популярный гибрид голландской селекции. Лидер по вкусовым качествам и сохранности корнеплода. Устойчив к поражению заболеваний и вредителей. Хорошо переносит, как холод, так и жару. Плоды округлые, красные, с коротким хвостиком. Очень удобны при варке, быстро провариваются.