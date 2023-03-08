La Repubblica: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен станет идеальным для США кандидатом на пост генсека НАТО
2023-03-08 00:02
Издание La Repubblica сообщает, что следующим генеральным секретарем НАТО может стать Урсула фон дер Ляйен.
Такой сценарий возможен, если она не будет повторно переизбрана на пост главы Еврокомиссии, который занимает сейчас.
Журналисты отмечают, что для США фон дер Ляйен была бы лучшим кандидатом среди всех возможных на данный момент.
Авторы материала также связывают поездку фон дер Ляйен в Канаду и США с возможностью выдвижения ее кандидатуры на пост генсека Альянса.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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