Президент Сальвадора запрещает могилы членов банды с символикой MS13 или 18th Street

Центральноамериканская страна в настоящее время ведет войну с бандами, включая печально известную группировку MS-13, и объявила чрезвычайное положение в прошлом году после всплеска убийств и насильственных преступлений.

По данным Международной кризисной группы, более 56 000 подозреваемых членов банды были арестованы в рамках репрессий, в результате которых рейтинг одобрения президента Найиба Букеле взлетел до 90 процентов.

Однако некоторые из его методов подверглись критике со стороны правозащитных групп, которые утверждают, что люди, в том числе дети, были задержаны без надлежащего судебного разбирательства и имели место случаи смерти в заключении.

Заключенных отправили разрушать надгробия с помощью кувалд и ломов.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях на прошлой неделе, г-н Букеле сказал, что этот шаг был “встречен аплодисментами” в стране и за рубежом.

Он сказал: “Мы не запрещаем членам банды иметь могилы. Что мы запрещаем, так это чтобы на их надгробной плите было написано: MS13 или 18th Street Gang. В Сальвадоре... эти символы запрещены.

“Бандитская символика запрещена везде: ни в граффити, ни дома, ни на телах людей, ни на могилах людей”.

Он сослался на попытки Германии “денацифицировать” после Второй мировой войны, запретив свастику.

Двое из каждых 100 сальвадорцев в настоящее время находятся в заключении, что приводит к тому, что в стране самый высокий уровень тюремного заключения в мире.

В прошлом месяце были опубликованы фотографии, на которых первые заключенные прибывают в новую мега-тюрьму в Теколуке, примерно в 50 милях от столицы Сан-Сальвадора, в которой в конечном итоге будет содержаться 40 000 заключенных. В самой большой тюрьме Великобритании содержится чуть более 1800 заключенных.

Банда MS-13 считается одной из самых жестоких в мире. Считается, что он был создан сальвадорскими иммигрантами в Лос-Анджелесе и распространился обратно в Центральную Америку в девяностых годах.

Его члены были связаны с массовыми убийствами и крайним насилием в Сальвадоре и США.