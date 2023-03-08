Неприхотливые перцы, которые растут без забот и хлопот

Уже пора задуматься о покупке семян болгарского перца, скоро придёт время высевать их на рассаду.

Белозёрка, самый неприхотливый перец, в любых условиях, в любом климате даёт стабильный урожай. Хорошо растут в открытом грунте, имеют крупные плоды. Плоды можно снимать после всходов через 110-115 дней, плодоносят до самых морозов. Сами перцы окрашены в жёлтый цвет, кожица ровная, гладкая, толщина стенок около 7 мм, обладает сочной, сладкой мякотью с небольшой остротой.

Карась, среднеранний сорт, по истечении 3-3,5 месяцев появляются красивые плоды. Вырастают компактные кустики, не требующие формирования. Плоды конусовидной формы, ярко-жёлтые. Хороши не только в свежем виде, но идеально подходят для консервации и заморозки.Сочные, сладкие с ярким отменным ароматом и вкусом. Прекрасно выглядят в банках.

Бизон жёлтый, плоды формирует продолжительное время, плоды вырастают достаточно крупные, достигают до 25 см в длину. Сорт с очень красивыми ярко-жёлтыми плодами, кожура гладкая, стенки толстые. Перец неприхотлив, всё что ему необходимо своевременное подвязывание побегов с плодами.

Темп, ранний со сладкой сочной мякотью, формирует зрелые красные плоды. Средних размеров длиной 15-18 см, массой около 130 гр и толщиной стенок 6-7 мм. Глянцевую кожуру, сочные с отменным насыщенным вкусом. Не заражается многими болезнями, стойко переносит ухудшение погодных условий. Можно выращивать, как в открытом грунте, так и в теплице.