Проблемы с рассадой: причины, способы их устранения
Каждый год выращиваем рассаду, но бывает как бы за ней не ухаживали, рассада вырастает слабенькой и часто болеет.
Листья становятся бледными, побеги вытягиваются, если растения не хватает света. Вытягиванию рассады способствует высокая температура воздуха при низком освещении. Необходимо снижение температуры в ночное время.
Рассада замерла в росте, сидят не одну неделю и дальше не развиваются. Пересадка рассады в другой грунт.
Побеление листьев, солнечные ожоги. Подкормка азотным удобрением.
Рассада теряет листву, появилась тля или вызвано травмами корней или нехваткой влаги. Умеренные поливы положительно влияют на развитие рассады, нельзя пересушивать и переувлажнять грунт. Внезапное пожелтение листьев-признак стресса.
Листья желтеют, а жилки остаются зелёными, не хватает железа. Подкормка хелатом железа.
При нехватке фосфора, верхушки тёмно-зелёные и они мельчают, нижние листья жёлтые и на этих жёлтых листьях проявляется фиолетовая окраска.
Грибковое заболевание фузариозное, рассада вянет, хотя корень и стебель выглядят нормально.
Бактериальное, вертициллезное увядание, сначала вянут нижние листья, а через некоторое время и всё растение в том числе и макушка. На листьях мелкие пятнышки рыжие или белые, к тому же листья скручиваются-это вредители.
Опубликовано: Ангелина Крент
-
-
-
-
Светлана Репина
Politico: Пентагон пытается адаптировать западные ракеты «воздух-воздух» под истребители МиГ украинской армии
Издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что специалисты ведомства рассматривают возможность использования западных ракет с истребителями МиГ, которыми располагают ВСУ.Подробнее...
-