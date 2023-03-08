Проблемы с рассадой: причины, способы их устранения

Каждый год выращиваем рассаду, но бывает как бы за ней не ухаживали, рассада вырастает слабенькой и часто болеет.

Листья становятся бледными, побеги вытягиваются, если растения не хватает света. Вытягиванию рассады способствует высокая температура воздуха при низком освещении. Необходимо снижение температуры в ночное время.

Рассада замерла в росте, сидят не одну неделю и дальше не развиваются. Пересадка рассады в другой грунт.

Побеление листьев, солнечные ожоги. Подкормка азотным удобрением.

Рассада теряет листву, появилась тля или вызвано травмами корней или нехваткой влаги. Умеренные поливы положительно влияют на развитие рассады, нельзя пересушивать и переувлажнять грунт. Внезапное пожелтение листьев-признак стресса.

Листья желтеют, а жилки остаются зелёными, не хватает железа. Подкормка хелатом железа.

При нехватке фосфора, верхушки тёмно-зелёные и они мельчают, нижние листья жёлтые и на этих жёлтых листьях проявляется фиолетовая окраска.

Грибковое заболевание фузариозное, рассада вянет, хотя корень и стебель выглядят нормально.

Бактериальное, вертициллезное увядание, сначала вянут нижние листья, а через некоторое время и всё растение в том числе и макушка. На листьях мелкие пятнышки рыжие или белые, к тому же листья скручиваются-это вредители.