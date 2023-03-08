МИД Китая пригрозил США конфронтацией за следование по «ложному пути»
2023-03-08 00:13
Глава китайского МИД Цинь Ген заявил, что Соединенным Штатам следует отказаться от «ложного пути» в отношении Китая.
По его мнению, США должны «нажать на тормоза», иначе не удастся избежать «схода с рельсов и опрокидывания».
Цинь пояснил, что если Соединенные Штаты продолжат проводить нынешнюю политику в отношении Китая, риск конфронтации существенно возрастет.
Он обвинил США в нечестной конкуренции, напомнив, что Вашингтон постоянно говорит о необходимости соблюдения правил.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
Светлана Репина
Politico: Пентагон пытается адаптировать западные ракеты «воздух-воздух» под истребители МиГ украинской армии
Издание Politico со ссылкой на собственные источники в Пентагоне сообщает, что специалисты ведомства рассматривают возможность использования западных ракет с истребителями МиГ, которыми располагают ВСУ.Подробнее...
-