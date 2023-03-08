Эффективные, натуральные, полезные удобрения нашего огорода

Ни для кого не секрет, что для богатого урожая нужно не только во время поливать рассаду, но и во время и правильно их подкармливать.

Травяной настой способен заменить даже самые дорогие и эффективные препараты. Конечно состав настоя зависит от того, какие растения используются для приготовления.

Поставщиками магния является лебеда, марь, ботва свёклы. В одуванчиках, лопухах, мокрицы много калия. В крапиве много очень азота и других полезных элементов калия, кальция, фосфора.

Бобовые богаты азотом. Крапива и мокрица подходит для всех растений, а подкормка из одуванчиков снизит урожайность капусты и свёклы. Кроме того для обогащения удобрения минеральными веществами к травам можно добавить древесную золу, чесночные стрелки, луковую шелуху, гуматы, птичий помёт, дрожжи.

Древесную золу можно вносить в любое время и в любом виде: подсыпать поверх грунта на грядки в течении лета, под перекопку в лунки, делать настои. В древесной золе содержится фосфор, калий и масса других микроэлементов. Может снижать кислотность почвы.

Забродившее варенье или у которого вышел срок годности или испортился. Разводим в воде и полученным раствором проливаем грядки по влажной почве. В результате те запасы элементов, которые находились в почве, но не были доступны растениями, станут доступными.

Яичная скорлупа, в ней содержится калий, магний, фосфор. Мелко размалываем и можно использовать в качестве мульчи или вносим в лунки перед посадкой.

Дрожжи или сухари, прекрасные стимуляторы роста новых корней. Повышается иммунитет у растений. Однако, что дрожжи способны забирать из грунта калий, поэтому одновременно с подкормкой из дрожжей используем древесную золу.

Луковая шелуха, не только служит подкормкой, но и защитит от многих бактериальных болезней. Отвар из лука прекрасно подходит для патиссонов, кабачков, огурцов.