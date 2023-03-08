Причины, по которым рассада не сбрасывает семенную оболочку

При выращивании рассады томатов, перцев, огурцов можно ожидать любые сюрпризы. Нередки случаи, когда молодые всходы никак не могут освободиться от семенной оболочки.

Иногда бывает снять её очень трудно, так как под ней находятся только начавшиеся формироваться нежные семядоли, которые могут быть подвержены при малейшем неосторожном движении. Любая поспешность и неловкое движение могут загубить молодой росток на корню.

Прорастание всходов с прилипшими семенными оболочками, это приводит к нарушению и развитию семядольных листиков, рост сеянцев замедляется и вскоре они погибают.

Если у вас много рассады, то можно не стараться её сбросить, а если редкий сорт, мало семян, то нужно помочь удалить семенные оболочки.

Снять оболочку можно следующим образом, для этого нужно капнуть на оболочку каплю воды, выждать и попробовать потянуть её. Можно покапать из пипетки на семенную оболочку и прикрыть полиэтиленовой плёнкой.

Существует несколько причин:

Сажаем некачественные семена.

Если семена высажены неглубоко, на поверхности они не встретят сопротивление, которое необходимо для снятия семенной оболочки.

Если грунт недостаточно увлажнён в рассадной ёмкости и часть пересохла.

Слишком раннее снятие полиэтиленовой плёнки с рассадной ёмкости.

Не проведено предпосевное замачивание семян.