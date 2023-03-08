Лучшая подкормка для огурцов от пожелтения листьев и гнилей

Выращивать огурцы несложно, при благоприятной погоде и знаниях агротехники.

Основные причины желтизны на листьях и гнили огурцов разнообразны. Желтеть могут из за неправильного ухода, это слишком много завязи, при перепадах погоды с жары на похолодание, неправильный полив, полив холодной водой, избыток солнечного света, поражение вредителями, болезнями, отсутствие подкормок.

Знание борьбы с этими причинами можно получить богатый урожай и продлить плодоношение. Для этого хорошо подойдёт обычная зелёнка.Зелёнка является хорошим антисептиком, можно использовать не только для человека, но и для огурцов. Оказывается она неплохо справляется с болезнями растений.

Зелёнкой можно смазывать прикорневую часть огуречной плети от растрескивания и гнили. Можно применять в профилактических мерах, для этого делаем такой раствор, берём 5 литров воды и растворяем 7 капель зелёнки, добавляем полстакана кефира и опрыскиваем растения.

Состав на основе из луковой шелухи прекрасно повысит иммунитет огурцов и предотвратит появление многочисленных вредителей и грибковых инфекций.

Лучшим органическим удобрением для огурцов является куриный помёт, в нём кроме азота большое количество микроэлементов.