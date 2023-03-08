Генсек НАТО Столтенберг: страны альянса теперь производят больше оружия
2023-03-08 01:04
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что многие страны альянса увеличили производство боеприпасов и оружия для Украины.
Он также одобрил подход Евросоюза, который заключается в организации совместных закупок вооружений.
Предполагается, что такая схема позволит европейским странам направлять больше боеприпасов и оружия Украине, а также пополнять свои запасы.
Ранее сообщалось, что в странах НАТО многие вооружения производятся значительно медленнее, чем они расходуются украинскими оенными.
Опубликовано: Светлана Репина