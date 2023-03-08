По итогам 2022 года товарооборот между Россией и Евросоюзом оказался рекордным за восемь лет

Согласно данным Евростата, которые публикует РИА Новости, по итогам прошлого года товарооборот между Россией и Евросоюзом оказался максимальным за 8 лет.

В 2022 году из России в Евросоюз было ввезено на 25% больше товаров, общая стоимость воза достигла 203,4 млрд евро.

Экспортные поставки из ЕС в Россию сократились на 38,1% и составили 55,2 млрд евро. Это самый низкий показатель с 2005 года.

Дефицит ЕС в торговле с Российской Федерацией в 2022 году вырос в два раза в сравнении с предыдущим годом и составил 148,2 млрд евро.