Древесные опилки на огороде с пользой

Зная, как правильно использовать опилки на своём огороде можно в несколько раз увеличить урожай.

Для успешного богатого урожая многие дачники, огородники считают, что нужен навоз, но многие с успехом используют древесные опилки. Древесные опилки самая настоящая органика, которая перерабатывается почвенными микроорганизмами в питательные вещества, необходимые всем растениям.

Лучше использовать опилки лиственных пород, так как опилки хвойных пород долго перегнивают из за содержания в них смол. Опилки можно использовать в сухом и во влажном виде, но если хотите сразу добавить в почву нужен перепревший.

В опилках можно проращивать семена, они рыхлые, поэтому корни растений в опилках очень хорошо себя чувствуют. Но опилки не содержат питательных веществ, доступных для роста, поэтому как только появятся первые листочки, всходы необходимо пересадить в почву..

Если пролить кипятком опилки, хорошо выгонять перо из лука - репки. Хорошо подходят опилки для мульчи. Их можно приготовить так: расстилаем плёнку, на нёё высыпаем опилки и проливаем водой, смешиваем 300 гр мочевины или аммиачной селитры с 15 литрами воды и сверху накрываем опилки плёнкой и выдерживаем около двух недель.

Для покрытия садовых дорожек, междурядий, опилки будут не давать расти сорнякам.

Можно приготовить компост, опилки улучшают структуру компоста, делают её более рыхлой, повышают воздухопроницаемость, быстрее разогревается по весне.

Для сооружения тёплых грядок, с помощью их можно поднять грядки, расположенные в низине.

Проращивать картофель в опилках, за две недели до посадки укладываем в ящики с опилками ростками вверх.В опилках хорошо хранится урожай овощей, моркови, свёклы.