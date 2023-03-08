Интересный, необычный способ выращивания рассады томатов, увеличиваем урожай в 3 раза

Многие подумали, зачем так рано, она сильно перерастёт и не получим никакого урожая. Но это совсем не так.

Во время выращивания рассады томатов я срезаю верхушку, смотря над каким листом срежешь, столько и получится побегов. Когда рассаду распикирую по отдельным горшочкам и она станет высокой, ножницами укорачиваю, оставляя три листочка. И у меня получается три пасынка и так они растут до самой высадки рассады.

Во время выращивания рассады томатов я срезаю верхушку, смотря над каким листом срежешь, столько и получится побегов. Когда рассаду распикирую по отдельным горшочкам и она станет высокой, ножницами укорачиваю, оставляя три листочка. И у меня получается три пасынка и так они растут до самой высадки рассады.

Ёмкость заполняю наполовину при пикировке, а затем грунт подсыпаю постепенно к саженцу и при такой посадке развивается сильная корневая система и это приводит к повышению урожайности.

А макушку ставлю в воду, она быстро укореняется и высаживаю в стаканчик.Она хорошо приживается и растёт.

В теплицу помидоры высаживаю не с одним побегом, а с тремя и с большим количеством соцветий, которые начинают завязывать плоды на трёх пасынках, увеличивается урожай почти в три раза.